Volley giovanile. Benuzzi e Cna sul velluto. L’Agriflor costretta allo stop

La vittoria ancora non arriva, ma il Club Imola ci va vicino con la sconfitta casalinga per 2-3 contro Villanova che vale il primo punto in serie D. Nonostante il ko al quinto set le ragazze imolesi hanno giocato una pallavolo di buon livello, ritrovando la giusta grinta per la categoria. Va meglio nel campionato Under 18, dove le stesse ragazze hanno superato agevolmente per 3-0 il Granarolo con un gioco preciso ed efficace.

Parlando delle formazioni Diffusione Sport, nel torneo di Seconda Divisione l’Agriflor si impone per 3-1 sulla Pallavolo Ozzano 3-1, proseguendo la risalita in classifica. Nel campionato Under 16 la Agriflor perde tra le mura amiche per 3-0 per mano dell’Altedo Volley, nonostante tutti i set siano stati combattuti e sul filo di lana. Sempre in Under 16, la McDonald’s ha superato 3-2 la Uisp in un derby imolese in cui non sono mancati colpi di scena e continui ribaltamenti di fronte.

In Under 14 successo dalla Cna Imola sulla Pontevecchio. Nel trofeo Benuzzi Under 13 la squadra griffata Pizza Acrobatica si è imposta per 2-1 sul Molinvolley. Infine per le giovanissime del Volley S3 (classi 2014 e 2015), divise nelle due squadre Agriflor e McDonald’s, sono arrivate quattro sconfitte nelle sfide con Granarolo, Progresso e Vtb Bologna.

