Volley In Serie D la Robur Massa resta a secco. Biancorosse battute dal Peccioli e dai Lupi

Le ultime due gare giocate prima della pausa natalizia non si sono rivelate fruttuose per la Robur Massa che non ha ottenuto punti ed è rimasta al quartultimo posto del girone C del campionato femminile di serie D. A bruciare di più è stata sicuramente la sconfitta rimediata in casa, alla palestra della scuola Bertagnini, contro il Volley Peccioli che le stava dietro in classifica di un punto.

Le biancorosse del tecnico Massimo Ramori non hanno disputato una delle loro migliori partite finendo per perdere per 3 a 1 (parziali 16-25, 25-21, 19-25, 27-29). Le tartarughe hanno pareggiato l’iniziale svantaggio aggiudicandosi il secondo set ma hanno poi perso il terzo cedendo anche nel combattutissimo quarto parziale risoltosi ai vantaggi.

Il sabato seguente non c’è stato nulla da fare neppure a Santa Croce sull’Arno ma si sapeva che quella contro i Lupi Santa Croce Volley Ball sarebbe stata una mission impossible. Le valdarnesi, prime in classifica a punteggio pieno, si sono imposte in scioltezza per 3 a 0 (parziali 25-15, 25-14 e 25-18). Il campionato ripartirà sabato 11 gennaio e la Robur Massa sarà di scena a Calci contro il Facile Salire Vbc, secondo in classifica.

Gianluca Bondielli