Volley. Jenco e Camaiore sugli scudi. Sprofondo Oasi, ennesimo ko

Vincono Jenco e Metodo Camaiore, perde invece l’Oasi nei recuperi dei campionati regionali. Nel fine settimana, la sosta prevista dopo il giro di boa è stata ’riempita’ con le partite slittate la prima settimana di novembre a causa dell’alluvione che ha travolto l’entroterra toscano. Il nostro territorio impegna nei campionati regionali una pattuglia di quattro formazioni: l’Oasi, in serie C, aveva già recuperato prima di Natale. In serie D, invece, nel girone C del campionato femminile, la Jenco ha infilato la terza vittoria esterna consecutiva espugnando Livorno in 5 set: 2-3 sul filo di lana (24-26, 19-25, 25-23, 25-22 e 14-16) , mentre l’Oasi è stata sconfitta in casa da Riotorto ed è precipitata all’ultimo posto: 1-3 (20-25, 19-25, 25-21 e 20-25) e ottava sconfitta di fila per le viareggine. Nel girone B maschile, bella vittoria per il Metodo Camaiore che ha espugnato Calci 1-3 (24-26, 25-19, 21-25, 21-25) salendo al terzultimo posto.

Le classifiche

Serie B maschile: Toscanagarden 35, Comcavi 33, Invicta Grosseto 30, Lupi Pontedera 26, Ecosantagata 24, Jumboffice 22, Foligno 21, Upc 19, Santa Croce 18, Anguillara 17, Tomei Livorno 14, Prato 10, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2 femminile: Arezzo 33, Prato 30, Vp Canniccia 26, Omac Active 25, Magione 25, Rinascita 23, Interclays 23, Marsciano 16, Calenzano 15, Wimore 14, Trestina 13, Scandicci 11, Fossato 10, Fenice 9.

Serie C femminile: Porcari 27, Livorno 20, Casciavola 18, Oasi 17, Cascina 17, Pescia 16, Donoratico 16, Cecina 13, Follonica 11, Peccioli 6, Robur Massa 4.

Serie D femminile: Riotorto 32, Calci 31, Santa Croce 31, Migliarino 30, Sei Rose 24, Grosseto 20, Lunigiana 17, Jenco 16, Capannoli 16, Casciavola 14, Tomei Livorno 13, Orsaro 11, Aglianese 10, Oasi 8.

Serie D maschile: Invicta 22, Borgo Rosso 21, Rosignano 20, Migliarino 18, Cascina 15, Santa Croce 12, Massa Carrara 8, Camaiore 7, Calci 6, Pescia 6.