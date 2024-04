Volley maschile Serie B. Kerakoll e Villa d’Oro rincorrono. La Moma Anderlini può aiutarle

Archiviata l’ultima sosta di campionato, che ha coinciso con le Final Four delle Coppa Italia di categoria, ritornano anche i tornei di pallavolo minore: in B maschile si riparte con Kerakoll Sassuolo e National Villa d’Oro ad inseguire il Viadana, sperando che i mantovani inciampino sulla Moma Anderlini, che ospitano alle 18.30. Non ci dovrebbero essere problemi per i rossoneri della Crocetta, che alle 19 alla Palestra Marconi ricevono il Piacenza ultimo, mentre rischia qualcosa di più la Kerakoll, che alle 19.30 sfida il Modena Volley al PalaPanini: con la Malagoli Tensped Spezzanese che riposa, il programma si conclude con la trasferta dell’Univolley Carpi a Bardolino ospite del Benacus. In B1 femminile altra modenese che riposa, la Bsc Sassuolo, mentre il Volley Modena se la vedrà alle 17.30 contro il Mosaico Ravenna, fresco giustiziere proprio delle sassolesi, ma bisognoso di punti per salvarsi. In B2 femminile si è già giocata la gara tra la Davis Castelbelforte, e la Moma Anderlini, con il successo per 3-2 delle mantovane. In campo oggi invece le altre, con fari puntati sulla Bonatti di Mirandola, dove alle 18 una Drago Stadium decisamente pericolante, riceve la capolista S.Giorgio Piacentino: la Zerosystem S.Damaso alle 18 riceve Viadana, l’Hidroplants Soliera 150 alle 18.30 riceve lo Spakkavolley Villa Bartolomea. Riccardo Cavazzoni