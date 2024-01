Volley Nel girone unico dell’Appennino Toscano Under 15 Massa Carrara a punteggio pieno Entusiasta la coach Bertelloni

Oltre a quella Under 19 c’è un’altra formazione giovanile maschile della Pallavolo Massa Carrara che sta dominando il proprio campionato territoriale di categoria. Si tratta della squadra Under 15 che ha creato il vuoto nel girone unico dell’Appenino Toscano mettendo in fila al momento 9 successi consecutivi senza mai perdere una partita e lasciando per strada sinora l’inezia di un set.

I ragazzini allenati da Francesca Bertelloni nell’ultima uscita del 2023 si sono imposti alla palestra della Don Milani con l’ennesimo 3 a 0 (parziali 25-10, 25-12 e 25-21) contro il Volley Pantera Lucca. Qualche giorno prima avevano “pagato“ con la stessa moneta il JumpTigerVolley a Forte dei Marmi piegandolo per 3 a 0 (parziali 8-25, 16-25, 25-27). Alla ripresa del campionato, a metà gennaio, la Pallavolo Massa Carrara dovrà disputare ancora tre gare di un campionato che la vede saldamente in testa con 27 punti seguita a 15 dall’Upc Volley che ha, però, due gare in meno.

Questo il roster degli apuani: Marcin Kazimier Alberti Viaggi, Giacomo Ambrosi, Lorenzo Bernardini, Samuele Bertoni, Diego Biagi, Andrea Castaldi, Luca D’Aniello, Tommaso De Barba, Gianmaria Della Pina, Francesco Frugoni, Michelangelo Marchi, Adrian Catalin Muntean.

Gianluca Bondielli