Volley. Porcari troppo forte: Oasi battuta dalla capolista. Dal fine settimana si torna a giocare a pieno regime

È scesa in campo soltanto l’Oasi (in serie C) della nutrita pattuglia versiliese impegnata tra i campionati nazionali e i regionali. Le viareggine erano impegnate nell’ostica sfida sul campo della capolista Porcari: la contesta è durata due set, entrambi vinti dalle padrone di casa. Poi, nel terzo, non c’è stata partita e la capolista ha infilato un’altra vittoria: 3-0 il punteggio finale (25-19, 25-23, 25-10) che condanna l’Oasi alla sesta sconfitta consecutiva. Da questo fine settimana si torna a pieno regime.

Classifiche

Serie B: Toscanagarden 35, Comcavi 33, Invicta 30, Lupi Pontedera 26, Ecosantagata 24, Jumboffice 22, Italchimici 21, Upc 19, Lupi Santa Croce 18, Anguillara 17, Livorno 14, Prato 10, Sansepolcro 4, Club Orte 0.

Serie B2: Arezzo 33, Ariete Prato 30, Vp Canniccia 26, Omac Active 25, Magione 25, Rinascita 23, Interclays 23, Marsciano 16, Calenzano 15, Wimore 14, Trestina 13, Scandicci 11, Fossato 10, Fenice 9.

Serie C: Porcari 30, Livorno 23, Casciavola 20, Delfinopescia 19, Cascina 17, Oasi 17, Donoratico 17, Follonica 14, Cecina 13, Peccioli 6, Robur Massa 4.

Serie D (girone C femminile): Riotorto 32, Calci 31, Lupi Santa Croce 31, Migliarino 30, Sei Rose 24, Grosseto 20, Lunigiana 17, Jenco 16, Capannoli 16, Casciavola 14, Tomei Livorno 13, Orsaro 11, Aglianese 10, Oasi 8.

Serie D (girone B maschile): invicta 22, Borgo Rosso 21, Rosignano 20, Dream Volley Migliarino 18, Cascine Empoli 15, Lupi Santa Croce 12, Massa Carrara 8, Camaiore 7, Calci 6, Delfinopescia 6.