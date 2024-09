Volley serie B. Colpo della Querzoli, preso l’opposto Bigarelli

Si chiama Luca Bigarelli il nuovo frontman della Querzoli Volley Forlì. Chiusura di mercato col botto per la squadra che, sempre guidata in sede dal patron Gavelli e in panchina da coach Kunda, dopo il grande spaghetto della passata stagione (conclusa con un’amarissima retrocessione sul campo e poi scongiurata grazie al ripescaggio), vuole tornare a competere per i posti che contano nel prossimo campionato di serie B.

Ventottenne opposto di 197 centimetri, emiliano di Correggio ed ex Kerakoll Sassuolo, Bigarelli è fresco reduce dal campionato italiano assoluto di beach volley (occupa la 53ª posizione nel ranking) e vanta importanti trascorsi in serie A2 con le maglie di Taviano e Lamezia, oltre a una pluriennale esperienza in cadetteria. È lui "Il nuovo bombardiere della compagine forlivese, pronto ad infrangere le difese avversarie", si legge sui canali social del club di viale della Libertà.

L’ingaggio di Bigarelli fa il paio con quello dello schiacciatore Gabriel Peripolli e completa una batteria di attaccanti di palla alta profonda e di tutto rispetto, complice anche il recupero dall’infortunio del redivivo Camerani. Ecco invece come il neoacquisto della Querzoli ebbe a descriversi in passato: "Sono uno a cui piace molto lavorare, sudare in allenamento e stare tanto in palestra, faticando duro. Non sono l’opposto ‘ignorante’ che tira sempre e solo forte, cerco di variare i miei colpi e di essere quanto più possibile imprevedibile".

Marco Lombardi