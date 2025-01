Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, chance nelle Marche. Life365.eu, scontro diretto

L’occasione è propizia. Comincia da San Severino Marche il 2025 della Querzoli. Forlì scende in campo oggi (ore 18) al Palasport ‘Ciarapica’, tana di una Sios Novavetro inguaiatissima penultima della classe, per dare una spallata alla classifica. Che vede capitan Mariella ed equipaggio navigare al momento a distanza di sicurezza (+7) dalle acque increspate della zona calda. Il sestetto di coach Kunda ha finora palesato una certa fragilità in trasferta – non esulta dal 2 novembre, quando fece l’impresa ad Assisi rovesciando 2-3 la Sir Its Umbria Academy, attuale capolista in condominio con San Mauro Pascoli e Osimo; da allora solo flop –, ed è chiamato a osare con una recita senza incertezze. La Sios di coach Pasquali, di converso, si è congedata dal 2024 cedendo il passo alla Sab Group Rubicone – corsara 1-3 in terra marchigiana –, e ha l’acqua alla gola e fame di punti. Sono 5, infatti, le lunghezze che separano i settempedani dal quintultimo posto. Che vuol dire salvezza diretta (o quantomeno playout).

Crocevia salvezza, in B1 femminile, per la Life365.eu. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) le ragazze di coach Marone ospitano la Clementina Castelbellino (Ancona) in una sfida thriller per la ‘sopravvivenza’ nella quale la posta in palio vale doppio. Appaiate in classifica a quota 9, in piena zona retrocessione (-5 dal quintultimo posto appannaggio della Teodora Ravenna), romagnole e marchigiane attraversano un momento down speculare: entrambe, infatti, sono reduci da due scivoloni di fila e non possono più sgarrare, onde evitare di mettersi nei pasticci. Forlì ha il vantaggio dell’aiuto da casa, vuole inaugurare l’anno con un acuto balsamico e giunge al crash-test a ranghi completi. Castelbellino è invece in piena emergenza e rabberciata – coach Moretti deve infatti rinunciare a Beatrice Malatesta (opposto) e Martina Casarin (schiacciatrice) –, ma venderà cara la pelle.

Marco Lombardi