Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli in cerca di ossigeno

C’è da ‘spostare’ un Mosaico. Fallita anche la scalata all’Everest (MioVolley) – secondo stop consecutivo – e riposto nel cassetto il sogno playoff (-12), la Bleu Line vuole ritrovare confidenza con la vittoria, che al Ginnasio sportivo manca dal 2 dicembre (3-0 alla Tecnilux Pavia), per regalarsi un derby di felicità oggi (ore 17.30) contro Ravenna.

Rilanciate dal secco 3-0 inflitto alla Fatro Ozzano, dopo 2 mesi e mezzo a stecchetto di vittorie, le bizantine, che annoverano tra le loro fila Beatrice Bacchilega (attesissima ex di turno), cercano conferme e punti pesanti in chiave salvezza per incrementare l’esiguo vantaggio (+2) su Pavia, terzultima ma con una gara in meno. "Ravenna è forte, non inganni la classifica – mette in guardia Martina Simoncelli, opposto classe ’06 in forza alla Bleu Line –; ha avuto un girone d’andata molto complicato ma ora è in ripresa, come testimonia la vittoria di domenica contro Ozzano. E’ una squadra che dispone di giocatrici importanti – prosegue –, quindi dovremo approcciare bene la partita per evitare brutte sorprese. Vogliamo continuare a guardare avanti – chiosa Simoncelli – e per farlo è fondamentale vincere oggi".

Passa da San Marino, invece, uno degli ultimi treni della speranza per la Querzoli. Uscita impietosamente scornata (0-3) persino dall’incrocio diretto con l’allora ultima della classe San Severino, Forlì sale oggi (ore 18) sul Titano alla disperata ricerca di punti salvezza. Più che abbordabile l’avversario (+1 sulla Querzoli penultima), se solo capitan Mariella & friends non giungessero all’appuntamento col marchio dell’emergenza cucito addosso, stante la pesantissima defezione del ‘frontman’ Bonatesta, bloccato da un problema al ginocchio che lo terrà fuori (almeno) per altre due settimane. Contro la Promopharma non ci saranno nemmeno i lungodegenti Marco Pirini e Camerani, sui quali però coach Kunda ha già messo una croce sopra. Da segnalare che, in settimana, il patron Gavelli ha tenuto a rapporto la squadra per un breve discorso motivazionale; la speranza è che abbia pungolato le corde giuste.

Marco Lombardi