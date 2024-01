Volley serie B, un punto con Macerata e ultimo posto. Querzoli, stavolta il tie-break è amaro

Stavolta il tie-break è fatale. La Querzoli non riesce a bissare l’impresa di Osimo: rimonta due set di svantaggio, ma cede di corto muso alla Paoloni Macerata (16-25, 23-25, 25-19, 25-20, 14-16), dopo una maratona di 2 ore e 18’ e si ritrova nuovamente ultima da sola. Avvio rock degli ospiti (0-3), subito rimbalzati dai padroni di casa. Squadre a braccetto fino a 9, poi la Paoloni scappa: Tobaldi trova un mani out e Uguccioni abbindola i ragazzi del muretto forlivese (11-15). Macerata difende forte, dilaga (13-21) e chiude con una fast imperiosa di Calistri. La Querzoli si aggrappa a Nick Kunda (22 punti totali) e riparte a razzo: 5-1. Macerata è sorniona, impatta (7-7) con un monster block da pazzi su Bonatesta e passa. Forlì paga l’imprecisione in battuta, ma resta lì e acciuffa la parità, a 13. Equilibrio fino a quota 22, poi una tesa rabbiosa di Persichini lancia la Paoloni e una diagonale di Calistri inchioda il 23-25. Macerata cala nel terzo set e Forlì ne approfitta: 9-4 e 12-7. Bonatesta fa il fenomeno (32 punti totali), la Querzoli gestisce il tesoretto (21-17) e accorcia le distanze: 25-19. Il quarto atto è uno stillicidio di emozioni. Break Macerata (3-5) e controbreak Forlì (7-6). Altro strappo della Paoloni (10-14), però Forlì, complice una carrellata di errori dei marchigiani, si riporta in parità (16-16); quindi passa con una diagonale di Kunda (18-17), se la squaglia e rinvia tutto al tie-break: 25-20. Dove la Querzoli accelera (9-6), ma all’ultima curva sciupa un match-point e viene purgata.

Querzoli: Bonatesta 32, Fabbri ne, Barducci, Del Grosso 9, N. Kunda 22, A. Pirini 10, Soglia 1, Rondoni ne, Mariella 5, Casamenti ne, Berti (L1), Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.

Marco Lombardi