Volley serie B1 femminile. Bleu Line, sfida al Ginnasio all’ambizioso 2001 Garlasco

Osservato il proprio turno di riposo, la Bleu Line è pronta a riaccendere i motori. Al Ginnasio sportivo (ore 17.30) arriva il Volley 2001 Garlasco, terza potenza del campionato, e Forlì va a caccia di… pinguine.

Scivolate all’ottavo posto, in un’ibrida terra di mezzo equidistante tanto dal vip club (-11), quanto dalla zona rossa (+11), Gregori & friends vogliono schivare l’ostacolo pavese e togliersi ancora qualche sfizio per risalire la china e chiudere al meglio la stagione dell’anno zero. Le ‘Garlactigirls’, dal canto loro, sono reduci dal soffertissimo successo in rimonta (3-2) a spese di Ozzano, ma non esultano in trasferta dal lontano 16 dicembre (0-3 a Modena) e devono guardarsi le spalle (+2 su Gossolengo, quarta), ergo non possono permettersi passi falsi per non complicarsi la vita nella corsa playoff.

"Siamo attese da una partita durissima – scandisce Alessia Pulliero, 19enne centrale della Bleu Line –, la penultima di un ciclo di ferro che si concluderà sabato prossimo a Imola. Tutti confronti con squadre di alta classifica nei quali, finora, abbiamo fornito buone prove, sì, ma senza avere quella costanza di rendimento nell’arco del match necessaria per fare punti. Certo, Garlasco è un’ottima squadra – continua la giovane della Libertas –, ma noi vogliamo vincere per non perdere ulteriore terreno dalle prime. Ci siamo allontanate dal terzo posto, è vero, tuttavia la speranza è l’ultima a morire e da qui alla fine cercheremo di incamerare quanti più punti possibili, poi faremo i conti. Siamo un gruppo giovane e rinnovato in gran parte – chiosa Pulliero –, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti". Insomma, non è già tempo di vacanze anche senza obiettivi concreti, ormai, da raggiungere.

Marco Lombardi