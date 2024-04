Volley serie B1 femminile. La Bleu Line a Pavia per risalire ancora

La balsamica vittoria a spese di Ozzano ha restituito il sorriso alla Bleu Line, dopo gli affanni del ciclo di ferro contro il gotha del campionato. Accantonate da tempo le velleità di playoff (-15) e piantate le tende nella terra di mezzo, Forlì sale oggi (ore 20.30) a Pavia per spegnere la Tecnilux e rosicchiare posizioni (nel mirino c’è il quinto posto). Biagio Marone ha l’organico al completo e potrebbe riproporre dall’inizio la formazione sperimentale che tanto bene ha fatto contro la Fatro. Drammatica, di contro, la situazione delle lombarde, che hanno l’acqua alla gola, un piede nella fossa (-8 dalla zona salvezza) e non possono permettersi di fare calcoli: artigliare i 3 punti è la strada obbligata per restare aggrappate alle residue, flebilissime, speranze di scongiurare la discesa in B2.

È slittato, invece, a mercoledì 17 aprile (ore 20.30) il match Querzoli-Cucine Lube Civitanova, originariamente in calendario oggi al Ginnasio sportivo e valevole per la 22ª giornata di B maschile (girone E), a causa delle convocazioni di Gianluca Cremoni e Andrea Giani, rispettivamente schiacciatore e libero dei marchigiani, nella nazionale azzurra Under 18 attualmente impegnata a Policoro nella fase preliminare del torneo di qualificazione all’Europeo.

Marco Lombardi