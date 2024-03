Volley serie B1 femminile. Niente da fare con la capolista: la Bleu Line si arrende in tre set

Serviva la gara perfetta, ne è uscita una prova generosa ma nulla più. Imola schiaccia la Bleu Line 3-0 (25-19, 25-22, 25-23) in un’ora e 16’ e prosegue la marcia incontrastata in vetta; per Forlì è il quarto stop nelle ultime cinque giornate di un campionato deludente.

Primo set incanalato sui binari dell’equilibrio fino al 10-10, quando va in battuta Rubini e per la Bleu Line sono dolori. Bibi Rizzo è inarrestabile (primo tempo e fast), la Clai scappa (16-12, poi 20-16), chiude lo spazio aereo e inchioda il 25-19. Secondo parziale sul filo del rasoio fino a quota 19, poi una parallela di Rubini e un attacco in terzo tempo di Esposito scavano il break. Arrivo in volata: il colpo di reni finale è della capolista, che s’impone con un pallonetto spinto di Camisa (25-22). Turbo Imola al cambio campo: 4-1 e 9-5. Bibi Rizzo imbuca la palla del postino e scava un abisso: 17-9. Bleu Line in balìa della Clai, talchè Caliendo getta nell’agòne le seconde linee; pessima idea, perché Forlì infila un controbreak colossale (0-9), risalendo fino al 23-22. Ma la grande rimonta è vanificata da una battuta scellerata di Comastri: 25-23.

Bleu Line: Bernardeschi 3, Sgarzi, Gregori (L), Bruno 6, Cavalli, Giacomel 8, Esposto ne, Pulliero 8, Comastri 2, Balducci ne, Gatta 10, Bellavista 4, Simoncelli 5. All.: Marone.

Marco Lombardi