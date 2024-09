Week end di appuntamenti. Torna la ’Cento Passi’

Un doppio appuntamento podistico nel fine settimana tra la storica ‘CentoPassi’ e la camminata al Bosco della Panfilia. Si parte sabato 7 settembre con la quindicesima edizione della ‘camminata nel Bosco della Panfilia’ a Sant’Agostino, organizzata dall’associazione ‘Amici del territorio della comunità di Sant’Agostino’, amministrazione comunale Terre del Reno, amici del podismo di Sant’Agostino e Sagra del tartufo, in collaborazione con Uisp Ferrara. Il ritrovo sarà dalle 15.30 nelle adiacenze del ‘Palareno’ in via Europa. Un appuntamento divenuto ormai consolidato per il territorio locale, sempre in concomitanza con la ‘Sagra del tartufo’. Le partenze delle varie gare saranno tutte da via caduti di Nassiriya a Sant’Agostino. L’ordine vedrà i primi a partire le categorie giovanili. Alle 16.30 la camminata delle materne sulla distanza di 600 metri, a seguire la mini camminata di 2 km, con premiazioni delle diverse categorie giovanili. La camminata non competitiva adulti, invece, partirà alle 17.30 sulla distanza principale di 8.2 km, con passaggio al Bosco della Panfilia, oppure quella alternativa di 5,5 km. La sicurezza del percorso sarà garantita dalla Protezione civile di Sant’Agostino. Nella mattinata di domenica, invece, si terrà il tradizionale appuntamento podistico nel Comune di Cento con la 45^ edizione della ‘CentoPassi’, da sempre di grande richiamo per gli appassionati della corsa e camminata. Il ritrovo dei partecipanti dalle 8 sarà come sempre al Piazzale Donatori di Sangue e Organi ‘percorso vita’ di Cento, per il ritiro dei pettorali e ultime iscrizioni per le gare in programma. I primi a partire alle 9 saranno gli atleti della gara competitiva sulla distanza di 11,10 km, mentre a seguire il folto gruppo dei non competitivi per la camminata ludico-motoria. In questo caso i partecipanti potranno scegliere su tre distanze Km 3,200 - 7,100 - 11,100.

Mario Tosatti