Weekend di spettacolo al club ’le fonti’. ’Ritratti di golf’, Ciani batte tutti sulle 18 buche. Il giovane Giacobbi supera Serafini nella ’mezza’

Lo scorso sabato al Golf Club ’Le Fonti’ la gara ’Ritratti di Golf’ è andata in scena sia sulla distanza di 9 buche che su quella tradizionale di 18. Nella "mezza" il giovane Sebastiano Giacobbi (27) ha preceduto Fabio Serafini (24) e il giovane modenese Lorenzo Zati (23). Nella competizione a 18 buche Marco Ciani ha battuto avversari e percorso con 70 colpi, due meno del par previsto per i professionisti. In prima categoria Alberto Benassati (40) ha superato Vito Barone (38) e Marco Gianantoni (36). In seconda giornata memorabile per Niccolò Rotunno autore di ben 43 punti e inavvicinabile per Davide Benzo e Boris Baravelli, appaiati a quota 39. Il giorno seguente il gioco ha incontrato gusto e divertimento. La formula a coppia ha aumentato lo svago mentre cioccolato e rum hanno dato il benvenuto ai golfisti una volta terminate le fatiche in campo. Demis e Riccardo Cavina hanno vinto con 68 colpi. Nella categoria netta Carlo Peschiera e Stefania Rondi (42) hanno confermato l’ottima intesa vincendo la categoria netta davanti a Romeo e Ivano Falconi (40).

Andrea Ronchi