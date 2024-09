World Roller Games, la fuoriclasse speranza geminiana alla manifestazione mondiale. Sasso portabandiera a Rimini

È iniziata domenica, al PalaFiera di Rimini, la World Roller Games di pattinaggio a rotelle, la parte ’artistica’ dell’imponente manifestazione rotellistica mondiale, che porterà in Italia atleti da tutto il mondo, per cimentarsi nei Mondiali di nelle dodici discipline rotellistiche. Modena purtroppo vive l’evento un po’ ai margini, sia dal punto di vista tecnico, che da quello agonistico, con poche atlete impegnate con le nazionali di hockey inline, e solo la fuoriclasse Roberta Sasso impegnata nel pattinaggio in ben due gare, unica insieme al partner di coppia danza Gherardo Altieri Degrassi (i due in foto), visto che saranno impegnati anche nella gara di singolo solo dance. Il tandem formato quindi dall’atleta dell’Invicta Modena, e dal friulano Altieri Degrassi, campione italiano e mondiale in carica, ha anche pensato ad un omaggio per la cittadina romagnola: la free dance della gara di coppia, è infatti dedicata a ’Paolo e Francesca’, protagonisti ’riminesi’ di buona parte del V canto dell’Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, mentre nel singolo solo dance la Sasso ripresenterà il pezzo ’Cime Tempestose’ di Emily Bronte, che tanto successo le ha dato ai Mondiali in Colombia, rivisitato dopo una estate molto intensa in vista dell’appuntamento riminese del fine settimana.

Riccardo Cavazzoni