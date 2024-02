World Skate Games 2024, il programma. La premier Meloni: “Rotelle simbolo di accessibilità”

Roma, 7 febbraio 2024 – L'Italia ospiterà per la prima volta i World Skate Games, i Mondiali che racchiudono tutte le discipline rotellistiche che dal 6 al 22 settembre coinvolgeranno 4 regioni con 12 discipline e 156 titoli in palio. Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e Abruzzo saranno le sedi che ospiteranno le gare, con quest'ultima che è stata sede della prima di una serie di conferenze stampa che serviranno a presentare l'evento.

La premier Meloni

A Montesilvano è stata presentata la rassegna alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sottolineato l'importanza di ospitare un evento di questa portata: "E' una grandissima occasione essere qui. Gli sport rotellistici sono accessibili a tutti e praticabili dappertutto, nelle piazze, nelle strade. Le rotelle sono il simbolo dello sport accessibile. Discipline che continuano a crescere".

Skate e roller

La cerimonia di apertura si terra a Roma, con il Lazio che ospiterà Skateboarding Park / Scootering Park / Roller Freestyle Park a Ostia, mentre nella Capitale, rispettivamente a Colle Oppio e al Pincio ci saranno Skateboarding Street / Roller Freestyle Street/ Scootering Street e Skateboarding Vert / Roller Freestyle Vert / Inline Freestyle/ Skate Cross.

Pattinaggio artistico

Il pattinaggio artistico si svolgerà in Emilia Romagna, a Rimini, mentre a Novara spazio al Rink Hockey.

L'Abruzzo sarà assoluto protagonista con diverse gare in varie città del territorio: a Roccaraso con l'Inline Hockey, a Montesilvano con il Pattinaggio Corsa su Pista e Roller Derby, a Pescara con i 100 mt. Pattinaggio Corsa, a Sulmona con il Pattinaggio Corsa su Strada, a Chieti con l'Inline Slalom e a Tortoreto per l'Inline Downhill e Skateboarding Downhill, senza dimenticare la spettacolare Roller Marathon del Pattinaggio Corsa, la 42 Km che coinvolgerà le strade delle città e del lungomare adriatico e toccherà Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare.

Attese oltre 12mila persone

I World Skate Game porteranno in Italia oltre 12mila persone, tra atleti e tecnici con le delegazioni di 100 paesi. Tra questi l'Italia sarà quello da battere, forte del successo nel medagliere a Barcellona 2019 e il secondo posto a Buenos Aires 2022 e di una tradizione negli sport rotellistici che vale ad oggi 64 medaglie d’oro, 71 d’argento e 56 di bronzo. Una competizione importante dunque, come evidenziato anche da Sabatino Aracu, presidente della federazione italiana e internazionale: "I World Skate Games sono l’evento iridato che assegna più titoli mondiali di sempre. Il mondiale arriva per la prima volta in Italia e in Abruzzo, dopo le edizioni di Nanchino, Barcellona e Buenos Aires. Un unico irripetibile evento di 12 campionati del mondo di 12 discipline diversissime tra loro, accomunate da una grandissima passione, le rotelle. Una community unita di atleti e di sport aperti a tutti, soprattutto ai giovani”.