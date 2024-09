World skate games. L’Italia sale a quota ventotto medaglie

Spettacolo e medaglia anche agli sgoccioli di questo Mondiale di pattinaggio artistico di scena in Fiera a Rimini. Sono 28 le medaglie fin qui conquistate dalla squadra azzurra, con gli 8 ori che sono accompagnati da 11 argenti e 9 bronzi. Tra i "Precision Junior", a salire sul grandino più alto del podio sono state le argentine Shiric con 61.21. Secondo e terzo posto, invece, sono entrambi italiani. Argento per il gruppo dell’Emilia Romagna campione europeo in carica, i Precision Skate Bologna, che ha raggiunto quota 58.50 con "Frida…es mi nombre". Bronzo per i Sincro Roller con "Pompei", che è valso un 53.16. L’altro gruppo italiano, i Monza Precision Team, ha chiuso quarto, ai piedi del podio. In pista poi i Quartetti Junior, con la Spagna ad occupare la prima e la terza posizione con Cpa Gondomar (49.43) e Three Sixteen (44.58), rispettivamente con "Secondary effect" e "Formula 1". Argento per le azzurre di Skate Stars con "Voices of hope" (49.14), un’esibizione sul tema della schiavitù nel nome della fede. L’altro quartetto italiano, gli Armònia, ha chiuso con "Exorcism" al quinto posto. L’eccellenza del pattinaggio italiano non smette di mostrare le sue qualità, giorno dopo giorno.