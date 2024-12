World Walking tour. Il marciatore Antonelli terzo a Dublino

Grande prova del maceratese Michele Antonelli nella tappa finale del World Walking tour 2024 a Dublino. Per la prima volta nella carriera ha affrontato una prova impegnativa come la 20 km di marcia a dicembre nel pieno della preparazione invernale centrando la terza posizione con un crono di rilievo tenendo conto del periodo: 1h23’52. L’alfiere del C.S. Aeronautica, al St.Anne’s Park, è stato preceduto dal campione irlandese David Kenny già argento agli Europei under 23 e dal campione mondiale under 20 Callum Wilkinson al termine di una gara che l’ha visto transitare al quinto posto ai 10 km. Un bronzo da dedicare alla neonata Ophelia ed alla compagna Viola. Ora per l’allievo del tecnico Alessandro Garozzo tre mesi di dura preparazione in vista dei primi impegni del 2025.