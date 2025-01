Wrestling: a marzo sotto le Due Torri arriverà lo show SmackDown. Red Scorpion a scuola dalla leggenda Del Rio

Uno stage sul ring più unico che raro per Red Scorpion con una leggenda vivente del wrestling americano e non solo, il pluri ex campione mondiale Alberto Del Rio, vera e propria leggenda vivente di questo sport.

Il 21 marzo la Wwe verrà a Bologna, per la prima volta in Italia, per fare dei provini in vista della registrazione del famoso show televisivo SmackDown e Red Scorpion vorrebbe farne parte.

"Per questo motivo mi sono andato ad allenare alla sua corte in Texas, a Sant’Antonio – racconta con un po’ di emozione Red Scorpion, alias Fabio Giarratano –, è stato un grande onore anche perché Del Rio non ha mai allenato nessuno, neanche suo fratello, e mi ha preparato allo stile televisivo della Wwe che è tutto diverso e più complicato di quello che facciamo noi nel nostro circuito indipendente. Diciamo, nel senso buono, che sono tornato dietro ai banchi di scuola e ho imparato tanti segreti che non conoscevo di questo sport che secondo me è sempre più una vera e propria arte che bisogna conoscere e sviluppare a fondo. Ho fatto allenamenti durissimi, brutali e completi fra tutte le discipline di combattimento ammesse, per me è stato davvero un privilegio potere essere allenato da questo famoso maestro che ha deciso di passare, in un certo senso, il testimone proprio a me".

Red Scorpion è andato poi a fare degli spettacoli dal vivo insieme a Del Rio in Portorico oltre che in Texas per mettere subito in pratica gli insegnamenti ricevuti dal campione messicano.

Intanto, in attesa di Smackdown, il sette volte campione italiano ed ex campione continentale , che abita a Toscanella di Dozza, difenderà il suo titolo tricolore il 26 gennaio contro Elias al teatro Centofiori, in via Gorki 16 (dalle ore 18).

Matteo Alvisi