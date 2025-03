Wrestling, Ema Corsi riconquista le cinture In coppia con Adriano ha sconfitto i World Eaters

Ema Corsi è ancora una volta campione italiano di coppia della Superior Italian Wrestling. L’atleta sangiovannese ha infatti sconfitto a "Giorno del Giudizio" i World Eaters detentori delle cinture, grazie al ritorno provvidenziale del suo compagno di squadra Adriano, assente da mesi per l’impegno in un tour in Giappone. Dopo un match intenso condizionato anche dalla disparità fisica tra i lottatori sul quadrato, Ema Corsi e Adriano sono riusciti a riconquistare quei titoli che erano stati resi a suo tempo vacanti, senza mai subire una sconfitta sul ring.

L’evento si è svolto al teatro Cartiere Carrara di Firenze, in un’arena che ha fatto registrare il tutto esaurito con 4 ore no-stop di spettacolo. Corsi, wrestler classe 1999, è al secondo regno come SIW Superior Tag Team Champion, dove aver conquistato il titolo iridato allo show "Colossal" andato in scena a settembre 2024. A febbraio, inoltre, alla Colour Factory di Londra, si è laureato nuovo campione tag team insieme a Rocco Garzya.