Wrestling: ore 18 a Bologna. Red Scorpion-Elias per il titolo italiano

Dopo il lungo stage in Texas per imparare i segreti dall’ex pluricampione del mondo Alberto del Rio, Red Scorpion torna sul ring a combattere.

Questa sera, al teatro Centofiori di Bologna (via Gorki 16), affronta per il titolo italiano Elias (star americana ex Wwe) in un incontro che si preannuncia emozionante e ricco di adrenalina.

Saranno diversi i match in cartellone nell’evento Jackpot con inizio dello show alle ore 18.

"Allenarmi con Alberto è stato un privilegio oltre a un grande onore perché prima di me non aveva mai allenato nessuno – racconta Red Scorpion, alias Fabio Giarratano –, nemmeno suo fratello. Voglio fare vedere subito cosa ho imparato, anche se di fronte oggi avrò un grande avversario esperto quanto temibile". Lo spettacolo è assicurato.

m. a.