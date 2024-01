Wse Cup. Il Follonica in Germania con l’Herringen, c’è da difendere cinque gol di vantaggio

Una trasferta da non sottovalutare, ma che alla fine dovrebbe essere tranquilla. Sì perchè il Follonica arriva in Germania contro l’Herringen dopo il 6-1 conquistato al Capannino, nella gara di andata degli ottavi di Wse Cup. Un successo netto quello della squadra di Silva che ha dalla sua una forza e una capacità nettamente superiore al team tedesco, che sta andando bene nel suo campionato, ma non può competere con la potenza di Banini e compagni. Ma nell’hockey tutto può accadere, soprattutto se la partita non sarà approcciata nel giusto modo. Silva però ha tenuto sulla corda i ragazzi e dopo il bel pareggio sulla pista di Trissino, la partita contro l’Herringen rischia di essere solo una formalità. Rientrerà anche Francesco Banini, il giovane che ha scontato le sei giornate di squalifica rimediate lo scorso anno in Coppa dei campioni e tutto il resto della formazione sarà a disposizione. Quindi spazio a Leonardo Barozzi a difesa dei pali (con Adriano Maggi che sarà il suo sostituto), il resto della formazione sarà composto da Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Oscar Bonarelli e Mattia Maldini. Intanto la formazione di A2 del Follonica sarà di scena nella tana della capolista Cgc Viareggio. Sempre nella terza giornata del campionato, la Blue Factor di Alessandro Brizzi ospita al Casa Mora, stasera alle 19 arbitro Matteo Fermi di Piacenza, lo Startit Prato di Enrico Bernardini che ha iniziato bene il campionato.