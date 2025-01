XXII Trofeo Città del Palio. A Siena mille persone

Nel prossimo fine settimana Siena sarà il palcoscenico del 22° Trofeo Città del Palio, la manifestazione nazionale di nuoto organizzata dal Siena Nuoto Asd presso l’impianto natatorio dell’Acquacalda. L’evento, aperto a tutte le categorie, rappresenta un momento di grande rilievo per l’ambiente natatorio senese e nazionale. I numeri di quest’anno sottolineano l’importanza del trofeo: saranno tredici le società partecipanti provenienti da tutta Italia, con 530 atleti pronti a competere in due giorni intensi di gare.

Questo evento, unico nel panorama nazionale per la partecipazione di atleti di tutte le categorie, porterà circa mille persone a Siena nel corso del weekend, generando un significativo impatto anche sul tessuto economico e turistico della città. La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su un canale YouTube dedicato, offrendo così la possibilità a tutti gli appassionati di seguire le competizioni anche a distanza.

"Città del Palio rimane il momento più importante della stagione per l’ambiente natatorio agonistico senese. Tutte le risorse associative sono responsabilmente coinvolte e dirette affinché l’eredità che ci è stata affidata possa andare avanti e migliorarsi. È forte l’emozione che ci accompagna verso la 22ª edizione del Trofeo, nell’anno del 50esimo dalla costituzione del Siena Nuoto. Lo dobbiamo ai nostri straordinari atleti e alla storia di una realtà preziosa", ha dichiarato il presidente di Siena Nuoto, Joseph Calafiore alla vigilia dell’evento.

Anche il coordinatore tecnico Massimo Bartalucci ha sottolineato l’importanza della manifestazione: "Il meeting di nuoto ‘Città del Palio’ rappresenta ormai un appuntamento annuale al quale le società di nuoto guardano con grande interesse. Saranno presenti, oltre alle società toscane, anche squadre prestigiose di altre regioni. I nostri atleti del Siena Nuoto ed i nostri tecnici confidano naturalmente in questo importante appuntamento per conseguire risultati tecnici di rilievo".

La buona riuscita dell’evento sarà garantita dal prezioso contributo degli associati, con decine di famiglie coinvolte nell’organizzazione. Inoltre, nel pomeriggio di domenica saranno presenti Lorenzo Lorè, assessore allo Sport del Comune di Siena, e Marco Bonifazi, coordinatore federale Settori Agonistici Fin, a testimonianza dell’importanza anche istituzionale del Trofeo. Il Siena Nuoto Asd desidera per questo ringraziare il Comune di Siena per il patrocinio e il contributo, il Comitato Territoriale Uisp Siena per la fattiva collaborazione, gli sponsor e tutte le famiglie degli atleti per il fondamentale aiuto organizzativo.