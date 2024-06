Zenith più vicina al ripescaggio in serie D: "Primo posto nella classifica delle escluse"

Zenith Prato al lavoro per farsi trovare pronta a presentare la domanda di ripescaggio in serie D. Dopo la sfortunata sconfitta nella finale nazionale dei play off con il Castelfidardo la speranza è ancora più che viva in casa bluamaranto, ma oltre a trovare la disponibilità di un impianto (ad oggi ancora manca l’accordo col Prato per il Lungobisenzio, che potrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni) ci sono da valutare altri aspetti che non dipendono dalla società di via del Purgatorio. Prima di tutto la volontà da parte della Lega Nazionale Dilettanti di rimanere a 167 squadre e non scendere a 162. Pare che il Dipartimento Interregionale abbia deciso in questa direzione, anche se la decisione non è ufficiale visto che non è stato emesso alcun comunicato al riguardo. Poi ci sarà da verificare se ci saranno o meno posti disponibili. Difficile intravedere, ad oggi, ripescaggi in serie C dalla serie D: i posti liberi andranno cercati fra le mancate iscrizioni alla D (i termini scadono il 12 luglio). Ci sono varie squadre in difficoltà, fra cui Albenga, Alessandria, Brindisi, Canicattì, Chieti, Fermana, Terracina, Ragusa, Olbia, ma l’unico forfait sicuro per ora è quello del Montebelluna, che ha già comunicato la sua decisione ufficiale di non iscriversi. Andrà anche considerata, in caso di posti disponibili, la posizione nella graduatoria di ripescaggio della Zenith Prato rispetto alle altre contendenti. A dare una mano al sodalizio del presidente Valentini c’è il fatto che quest’anno si parte nel ripescaggio dalla lista delle seconde classificate in Eccellenza, proseguendo poi in alternanza con la lista delle retrocesse dai play out di serie D. E qui, sempre in attesa della pubblicazione ufficiale, ci sono da fare alcuni conti che considerano vari parametri: sede in capoluogo di provincia, numero di stagioni sportive disputate, punteggio per la sconfitta in finale nel secondo turno nazionale, anni di appartenenza al campionato di Eccellenza, partecipazione all’ultima assemblea elettiva regionale, partecipazioni a campionati nazionali di calcio femminile e ai campionati regionali di Allievi, Giovanissimi A e Giovanissimi B, o ai campionati provinciali Allievi B, Esordienti, Pulcini, attività svolta fra Primi Calci e Piccoli Amici e altri requisiti di natura meno sportiva. Conti che ovviamente sta cercando di fare anche la stessa Zenith Prato, per avere una previsione di dove potrebbe essere in graduatoria.

Secondo una prima analisi, con 50-54 punti totali i bluamaranto potrebbero addirittura essere al primo posto assoluto in Italia, davanti a Tamai (che però non sembra interessato a presentare domanda di ripescaggio) e Cilverghe (che invece lo è). La graduatoria ufficiale verrà pubblicata nei prossimi giorni e, se davvero così fosse, alla Zenith Prato potrebbe davvero bastare un solo posto libero, quello appunto del Montebelluna, per essere ripescata in serie D.

L.M.