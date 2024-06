Zlatanov, talento di famiglia: "Ravenna piazza ideale"

"Ho ritenuto che Ravenna in questo momento sia la piazza ideale per me per crescere tecnicamente ma anche come persona". Manuel Zlatanov ha solo 16 anni, ma ha le idee chiarissime. Come annunciato nei giorni scorsi, dopo papà Hristo, due stagioni a Ravenna nel biennio ‘94/95 e ‘95/96, tocca ora al figlio Manuel indossare la maglia del club giallorosso, 30 stagioni dopo. Il 16enne schiacciatore di Piacenza, va a consolidare il reparto d’attacco della Consar, oltre a diventare elemento di forza del vivaio, fresco di titolo nazionale Junior League.

Zlatanov jr – figlio di Hristo, ma anche nipote di Dimitar, asso della Bulgaria, argento ai Mondiali del 70 e alle Olimpiadi di Mosca – arriva a Ravenna accompagnato dal primato di essere stato il più giovane debuttante in SuperLega, il 3 dicembre 2023 nel match Piacenza-Verona in cui, nel 3° set, entrò per un turno in battuta, fissando il suo esordio all’età di 15 anni, 8 mesi e 26 giorni.

"Il passato ravennate di mio padre – ha ammesso Manuel – non ha inciso più di tanto sulla scelta, anche se, ovviamente, mi sono confrontato con lui. Avevo diverse opportunità, ma, dopo avere visitato la città, conosciuto diverse persone della società e avere sentito il progetto che qui si vuole portare avanti, ho ritenuto che Ravenna, in questo momento, sia appunto la piazza ideale. Arrivo con grande voglia di migliorare e di accrescere il mio bagaglio di esperienza di gioco e di vita". L’anno scorso Zlatanov jr è stato un punto di riferimento della nazionale U17 che ha vinto gli Europei e che quest’anno punta a riconfermarsi nell’U18 e au Mondiali U17: "Ovviamente spero di essere convocato e di fare parte di queste due grandi manifestazioni. Sarà un piacere poter trascorrere l’estate in palestra. Sarà molto impegnativa, ma la affronterò con gioia e divertimento, sperando di raccogliere grandi soddisfazioni".

La Consar 2024-25 che sarà allenata da Antonio Valentini è dunque in via di completamento. Al momento, il roster è formato dall’alzatore Russo; dall’opposto Guzzo; dai centrali Canella, Copelli e Grottoli; dagli gli schiacciatori Ekstrand, Feri, Tallone e Zlatanov; e dal libero e capitano Goi. All’appello mancano il 2° alzatore, che sarà Giacomo Selleri, 2005 da Brugherio di A3; il 2° opposto (si era parlato del cesenate Matteo Mazzotti, 1998 dalla disciolta Motta di A3); il 4° centrale, che potrebbe essere il talentuoso Lorenzo Gabellini, 2008 da San Giovanni in Marignano; e il secondo libero. Sono invece partiti i centrali Bartolucci (Catania A2), Mengozzi (Fano A2) e Arasomwan (Aversa).