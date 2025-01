4 Torri under 15 seconda al torneo giocato in Croazia

Una pausa natalizia in trasferta per l’Under 15 Eccellenza nata dall’accordo tra Cestistica Argenta e Despar 4 Torri, impegnata nell’importante Christmas Basketball Tournament a Poreč, in Croazia, dal 26 al 29 dicembre scorsi.

I biancoblu dei coach Carnaroli e Marianti Spadoni non hanno incontrato ostacoli nel girone: in sequenza sono andati al tappeto gli sloveni di Postumia (54-36), i milanesi di Motta (50-21) e l’Arese Basket (50-15).

Ai quarti di finale la Cestistica ha la meglio in rimonta contro San Donà di Piave 37-30, e stacca il pass per la semifinale: contro i lecchesi del Basket Costa i biancoblu recuperano ancora una volta e, dopo un supplementare, accedono con il risultato di 40-36 in finale.

Qui Argenta è attesa dal Maribor Mladi: troppo forti gli sloveni, che si aggiudicano il torneo 61-51.

I ragazzi tornano a casa al termine di una bella esperienza e con un altro ottimo risultato all’interno del progetto ideato dalle due società Argenta e 4 Torri.

Sul fronte prima squadra granata invece, la capolista del campionato di Divisione Regionale 1, Despar 4 Torri, che guida il suo girone con otto lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice più vicina, la Benedetto ’64 Cento, tornerà in campo mercoledì 8 gennaio per il primo match del 2025, sul campo degli Stars Bologna alle 21,15.

Questo il programma completo della giornata, la prima del nuovo anno.

Prossimo turno

Pol. Masi Casalecchio-Pall.Budrio

Veni San Pietro in Casale-Basket Voltone

Stars Basket Bologna-Despar 4 Torri

Benedetto ’64 Cento-Bianconeriba Baricella

Progresso Habby Basket-Audace Bombers Bologna

Classifica: 4 Torri 26, Cento 18, Budrio, Baricella e Progresso 16, Casalecchio e Audace 10, Giardini Margherita e Veni San Pietro 8, Voltone 6, Stars 4.

re. fe.