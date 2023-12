Basket: 5 pesaresi nella Top 100 di Superbasket

Pesaro, 17 dicembre 2023 - Sono in totale otto le figure del basket marchigiano inserite all'interno del numero di Superbasket con l’abituale galleria dei Top 100 del basket italiano, che contiene i profili di tutti i personaggi più influenti della pallacanestro tricolore. Ancora una volta Le Marche, e soprattutto Pesaro, fanno una bella figura nella classifica di coloro che contano nel basket nazionale.

Sono quattro se non addirittura cinque i pesaresi che fanno parte dei Top 100 di Superbasket. Si parte dal numero 24 del presidente della Victoria Libertas Ario Costa. Con lui anche il direttore sportivo della stessa squadra Stefano Cioppi al numero 66. Ma soprattutto la new entry di Franco Arceci, numero 90, presidente del Consorzio Pesaro Basket che è il titolare della proprietà della società che è da oltre sessant'anni in serie A. Nell'elenco dei Top 100 appaiono anche l'altro pesarese Gianluca Pascucci, alla posizione 73, gm dei Minnesota Timberwolves e il pesarese d'adozione Marco Aloi, responsabile dell'area commerciale della Lega Lba, alla posizione 100.

A livello marchigiano sono invece nei Top 100 Fercencz Bartocci, amministratore delegato del Derthona Basket al numero 45; la giornalista televisiva di Discovery, Giulia Cecchinè al numero 57 e il presidente della Fip Marche Davide Paolini la numero 97, dopo l'annuncio del presidente nazionale Gianni Petrucci di averlo come suo collaboratore nella campagna elettorale per la riconferma ai vertici Fip. Può bastare?