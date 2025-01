Serie A2 femminile. Cestistica rimaneggiata centra la vittoria a Broni

Logiman Broni 49 Cestistica Spezzina 59 (9-14; 10-13; 20-17; 10-15)

LOGIMAN BRONI: Nassraoui 21, Baldelli 2, Russo 6, Hartmann 6, Buranella 3, Morra 11, Frigo, Carbonella.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 6, Moretti 12, Missanelli 20, Diakhoumpa 14, Guzzoni 5, Guerrieri 3. All. Corsolini

Arbitri: Quadrelli di Cassano Magnago e Martinelli di Brescia

BRONI (Pavia) – La Cestistica si mette alle spalle il periodo nero e vince a Broni una partita difficilissima. Grande prova di cuore e carattere delle ragazze di Corsolini che pur ridotte ai minimi termini (solo sei giocatrici disponibili) vincono e convincono contro una squadra molto forte e dalla classifica bugiarda. In casa spezzina si temeva molto questa partita dopo una serie impressionante di infortuni e sconfitte, invece la squadra ha dimostrato grande forza interiore e porta a casa due punti fondamentali. Playoff a un tiro di schioppo.

Grande soddisfazione nelle parole del ds Pollio. "Abbiamo vinto contro una squadra attrezzata e molto forte, anche più di noi. Eravamo solo 6, senza Templari e con la pivot che ancora non è arrivata. Eppure abbiamo dato prova di grande cuore attaccamento alla maglia. Non parlo mai di singoli, ma devo un elogio a Guzzoni, ancora non a meglio: ha giocato senza segnare per 35 minuti, ma negli ultimi ha realizzato 5 punti fondamentali che ci hanno fatto allungare e vincere. Ma brave a tutte"

Risultati: Benevento-Virtus Cagliari 47-67, Selargius-Repower Sanga Milano 60-63, Salerno- Foxes Giussano 74-71, Costa Magnaga-Acli Livorno 76-55, San Giovanni Valdarno-Empoli 76-64 Moncalieri- Torino Basket 78-60.

Classifica: San Giovanni 26, Sanga Milano, Costa Magnaga 24, Scotti Empoli 22 Virtus Cagliari 18, Acli Livorno 16 Cestistica, Ponteggi Salerno 14 Selargius, Broni 12, Torino Basket Moncalieri 10, Giussano 8, Benevento 0.

Marco Zanotti