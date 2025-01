L’Use mette ko l’Abc . Il derby è dei biancorossi

USE EMPOLI 85 ABC CASTELFIORENTINO 66

USE COMPUTER GROSS: Giannone 26, Marini, Baccetti 5, Sesoldi 7, Rosselli 20, Ramazzotti, De Leone 7, Mazzoni n.e., Quartuccio 3, Tosti, Regini, Maric 17. All. Valentino.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano 23, Rosi, Lazzeri 9, Ticciati 3, Corbinelli n.e., Ciciliano n.e., Viviani, Falaschi 12, Azzano n.e., Nnabuife 8, Cantini, Gutierrez 9. All. Cantini.

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo e Parigi di Firenze.

Parziali: 21-25; 44-40; 71-56.

EMPOLI – Al di là del punteggio finale, che ha premiato abbastanza nettamente i padroni di casa, Use e Abc hanno dato vita ad un derby intenso e lottato con la squadra di coach Valentino che per venirne a capo ha dovuto fare quello che le riesce meglio: difendere. Quando inizia a farlo, ovvero dopo la prima sirena, la gara va laddove logica e valori la mandano ed al resto pensa la grande serata dei solisti biancorossi Giannone, Maric (segna canestri che sfidano le leggi fisiche) e il solito Rosselli (20 punti, 13 rimbalzi e 10 assist trascorrendo in panchina gli ultimi dieci minuti). In avvio, però, sono i valdelsani a partire meglio con la mano ‘calda’ di Ciano (6-14), mentre gli empolesi inaugurano la serata con una tripla a testa di Rosselli e Baccetti. L’Use si riavvicina un paio di volte dopo il 21-25 del 10’, ma per mettere la freccia serve il parziale di 8-0 firmato da Maric e Rosselli (29-25). Il canestro di Gutierrez del 35-36 è l’ultima volta che l’Abc mette la testa avanti. Rosselli piazza infatti subito sei punti e poco dopo Maric suggella il parziale di 9-0 per il 44-36 che a metà gara diventa 44-40. Dopo l’intervallo lungo De Leone e Maric escono come furie dallo spogliatoio e in pochi minuti si arriva al 58-44. Sull’asse Rosselli-Maric il punteggio si allarga fino al 71-56 del 30’, con l’ultima frazione che ha ben poco da raccontare se non l’utilizzo di tutti i giovani biancorossi e la festa del pubblico di casa. Con questa vittoria l’Use ha più di un piede nei play-off mentre l’Abc può iniziare a concentrarsi sulla lotta salvezza nella seconda fase.