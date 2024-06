A caccia del tricolore . Under 15 debutta con Rieti

Sogno tricolore. Debutta alle 14 contro la Sebastiani Rieti, l’Under 15 di coach Davide Iemmi nelle finali scudetto di categoria, ad Anagni, in provincia di Frosinone.

I baby della Unahotels arrivano a questa kermesse dopo un lungo cammino di crescita dove hanno saputo rialzarsi in seguito ad alcune batoste; nella fase regionale, i biancorossi si sono classificati al terzo posto, mentre all’Interzona sono arrivati secondi (passavano le prime due) dopo un pesante ko contro Trento all’esordio e superando formazioni, sulla carta, più quotate.

Arrivati a questo punto, partite facili non ce ne sono, ma, nel girone A, la Unahotels se la dovrà vedere con ben tre regine regionali: la già citata Rieti, prima del Lazio, Vado Ligure, prima del gruppo Piemonte-Liguria, e Firenze, prima della Toscana.

Dunque, da ’underdog’, la band di coach Iemmi è chiamata a un’altra impresa per passare il turno; infatti, solo la prima passa direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza vanno agli spareggi contro, rispettivamente, la terza e la seconda del girone B dove troviamo Rimini, Lanciano, Milano e Napoli.

"Da un punto di vista sia tecnico che fisico - dice coach Iemmi - c’è stata un’evoluzione molto importante da parte dei ragazzi; il gruppo è stato assemblato lo scorso settembre con buona parte di atleti che sono arrivati da altre società, quindi non conoscendosi tra loro, mi ritengo molto soddisfatto. Sembra una cosa banale ma, specialmente a questa età, bisogna dare merito ai ragazzi perché siamo passati da fare fatica contro le prime della regione a giocarci le partite, ma soprattutto abbiamo affinato la capacità di risolvere i problemi in campo. Lo abbiamo visto anche all’Interzona: siamo partiti male contro Trento che è di un livello nettamente superiore, ma nonostante l’ampio passivo subito, siamo riusciti a vincere le altre due gare ed essere qui alle finali. Ci presentiamo - dice ancora l’allenatore Iemmi - al completo, sottolineo per fortuna, perché tutti quanti si meritano di giocare le finali nazionali; abbiamo avuto acciacchi e infortuni ma lo staff sanitario ha lavorato molto bene, permettendo il recupero di tutti. A livello di risultati, cercheremo di allungare la nostra permanenza di un giorno rispetto al girone poi ce la giocheremo nelle partite da dentro o fuori. Siamo fra le top sedici italiane, quindi si presenteranno molte difficoltà e il mio auspicio è che i ragazzi possano risolvere i problemi in campo in modo autonomo".