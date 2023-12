A caccia di riscatto. Esame a Senigallia per l’Attila Junior

"Senigallia è una squadra forte, solida, che ha trovato continuità in campionato e non a caso è quarta in classifica". Lo afferma Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista del match di domani alle 18 contro Senigallia, nel palasport Capanna, per la 13ª giornata della B Interregionale. I portorecanatesi provengono da quattro ko di fila. "Senigallia – aggiunge il tecnico – è un team che ha grandi qualità nel tiro da 3 punti con Landoni, Neri, Brigato e Sanna. Ma ha anche tanta presenza sotto i tabelloni con Medizza e Bracci, oltre a imprevedibilità ed esperienza con Giacomini e Imsandt. Inoltre ha grande presenza fisica a rimbalzo e in difesa". Quanto sullo stato di salute sulla squadra coach Scalabroni commenta: "Noi siamo in un buon momento di forma fisica e in crescita nell’amalgama del gruppo. L’inserimento di Montanari va per il meglio e dobbiamo andare in campo per dire la nostra dopo due partite perse all’ultimo possesso contro le prime".