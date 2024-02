A Empoli arriva Selargius. Sfida play-off per la Scotti

Quella in programma stasera alle 20.30 al Pala Sammontana ((arbitri Marconetti e Fusari) è una partita quanto mai importante in chiave play-off per l’Use Rosa Scotti. Le biancorosse, ottave con 20 punti, ricevono infatti le sarde di San Salvatore Selargius, seste a quota 22. Con otto partite ancora da giocare ed i play-off da centrare, vincere stasera sera sarebbe a dir poco fondamentale per le empolesi, che dovranno fare a meno di Irene Ruffini (nella foto), alle prese con un infortunio al ginocchio che per fortuna non si è rilevato però serio come sembrava in un primo mento. "Si torna sempre al solito discorso quando presentiamo la partita – attacca coach Cioni – in questo girone, visto il livello, quando incrociamo una squadra che gravita nell’orbita play-off sappiamo di andare a giocare contro una squadra di valore. Selargius è una di queste e ci prepariamo quindi ad affrontare un ostacolo molto difficile. Siamo curiosi anche di vedere all’opera la loro nuova argentina Isabella Ingenito che sabato ha fatto un debutto importante con Moncalieri".

"Noi veniamo da due sconfitte che, viste le avversarie, ci stanno ma abbiamo il dovere di provare ad uscire da questa fase difficile – prosegue Cioni –. Per farlo dovremo avere più convinzione nei nostri mezzi e riuscire a mettere in campo l’energia che abbiamo in allenamento. Sono fiducioso che le ragazze sapranno rispondere bene in questa gara che è molto importante anche per la classifica". Vista l’importanza del match è atteso un palazzetto gremito.