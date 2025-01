A Matelica c’è il Castel San Pietro. Rolli: "Guai a sottovalutare il match"

È passata una settimana serena in casa Halley Matelica dopo il significativo successo sull’Italservice Pesaro, che è valso primo posto e matematico accesso al Play In Gold. Adesso i riflettori sono puntati sul match di domani alle 18 nuovamente in casa, al palasport di Castelraimondo, dove arriva la Vifermerca Castel San Pietro. Una partita non semplice da interpretare dal momento che conta poco per entrambe le compagini, almeno sotto il profilo della classifica, essendo già destinate le due squadre ad affrontare gironi diversi nella seconda fase. "Non dovremo commettere l’errore fatto a Teramo – ricorda però Matteo Rolli –, cioè sottovalutare l’impegno. Dobbiamo scendere in campo concentrati e sul pezzo. Al Play In Gold ci penseremo seriamente più avanti, adesso vogliamo finire bene questa prima fase". Parole sagge quelle del giovane regista triestino, il quale sembra essere sempre più a suo agio nel ruolo di "guastatore" in uscita dalla panchina. "Mi ci è voluto un po’ per ambientarmi – ammette Rolli – dovevo conoscere l’allenatore e soprattutto la squadra, perché nel mio ruolo è importante conoscere cosa piace fare a ogni mio compagno. Adesso mi trovo bene con tutti e in campo credo si veda".

m. g.