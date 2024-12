A Robbiano non riesce il colpaccio

Non è riuscita l’impresa al Robbiano, sconfitto in casa dell’Usmate per 71-58. Alla formazione brianzola non sono bastate le buone prove offensive di Angelica Sforza, che ha realizzato 21 punti, e di Chiara Discacciati, che ha chiuso con 13. "Siamo andati molto bene in avvio di partita, sorprendendo Usmate - racconta coach Marco Fumagalli - poi nel complesso c’è stato grande equilibrio per tutto il primo periodo di gioco. Nel secondo tempino le nostre avversarie hanno fatto la voce grossa realizzando dei canestri di puro talento, portandosi all’intervallo sul 32-22. Le ragazze hanno avuto il merito di non deprimersi". Poi "Usmate si è dimostrata squadra di un’altra categoria. ma abbiamo lottato fino in fondo. Un bel segnale in vista dell’ultima gara del girone di andata della Serie B".

Ant.Gal.