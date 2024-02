A Sassari. Cremona, la striscia negativa si allunga

La Vanoli Cremona cade in casa del Banco di Sardegna Sassari nel match che segna il primo successo dell’era Nenad Markovic per la squadra sarda. Nonostante una gara combattuta, le prestazioni di Vasilis Charalampopoulos, con un record stagionale di 24 punti, e di Jefferson, autore di 21 punti e 6 assist, hanno guidato Sassari alla vittoria. Con questo risultato, Sassari raggiunge Cremona a quota 16 in classifica, ma la Vanoli ha la forza nel finale di mantenere il vantaggio della differenza canestri grazie al +12 ottenuto all’andata. Il finale è: 86-80. Per Cremona, che registra il terzo ko consecutivo e il quarto nelle ultime cinque partite, spiccano le prestazioni di Trevor Lacey e Andrea Pecchia, entrambi con 16 punti. La partita ha visto momenti di predominio di Sassari (+11 punti nel secondo quarto), ma Cremona aveva pareggiato sul 61-61 all’inizio dell’ultimo periodo. Tuttavia, nel finale, Sassari ha preso il sopravvento grazie alle triple di Charalampopoulos e Jefferson, nonostante i tentativi di rimonta di Cremona con Denegri e Lacey. Un nuovo passo falso per i lombardi, nonostante le buone prestazioni. A.L.M.