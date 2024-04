A Treviglio con Mussini. La Sella ha un tassello in più

Trentaduesima e ultima giornata della prima fase del campionato per la Benedetto, impegnata domani sera al PalaFacchetti contro Treviglio (ore 18). Ventotto punti conquistati nelle precedenti 31, tra orologio e regular season, non sono bastati per i playoff, motivo per cui la truppa di Mecacci dovrà "accontentarsi" della fase salvezza, con l’obbiettivo di ottenere il prima possibile l’aritmetica permanenza nella categoria. Soliti problemi per Mecacci, alla vigilia della trasferta lombarda, sempre alle prese con un roster pieno di acciacchi. "Archie e Bruttini sono ancora in fase di valutazione, non hanno svolto nemmeno un allenamento completo, per cui non so se riusciranno a scendere in campo domani – commenta il tecnico della Sella, che potrà quantomeno contare sul rientro di Mussini, anche lui reduce da mesi trascorsi in infermeria –. Federico rientrerà, per cui avremo un’ulteriore opzione importante. Dobbiamo lavorare insieme per abituarci ai diversi equilibri offensivi, ma ciò non accadrà almeno fino a quando non riusciremo a fare un allenamento al completo".

Importante, contro gli orobici, sesti nel gruppo verde pari a Cremona, sarà avere il giusto atteggiamento fin da subito, per evitare crolli già nei primi 20 minuti, perché non sempre si trovano le forze per poi dare vita a rimonte come l’ultima. "Cosa ci siamo detti all’intervallo con Vigevano? Ci siamo guardati negli occhi. Abbiamo aggiustato un paio di situazioni in difesa, e i ragazzi sono stati bravi a mettere aggressività e a tirare fuori l’orgoglio, questi fattori hanno determinato una maggiore intensità difensiva, che ci ha portato ad un finale punto a punto, dove i dettagli hanno inciso. Treviglio è forte – prosegue –, ha avuto un’annata travagliata, ma è una squadra partita per fare un campionato di alto livello, e così e stato, nonostante le numerose assenze. Hanno perso con Piacenza senza dei giocatori importanti, ma pochi giorni prima avevano espugnato il Paladozza, che non è mai banale. Sono esperti e hanno tanti giocatori abituati a giocare in categorie superiori. Una vittoria in più farebbe comodo a entrambi, per questo mi aspetto una battaglia".

Giovanni Poggi