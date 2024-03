A1 donne. L’E-Work a Battipaglia per l’esame di maturità. Seletti: "Gara particolare, da vincere a ogni costo»

È arrivato il giorno dell’esame di maturità per l’E-Work, il momento in cui deve confermare con una vittoria i progressi mostrati nelle ultime settimane. Il test sarà alle 18 a Battipaglia, ultima della classe ancora a secco di vittorie, ma avversaria indecifrabile, perché ha sfruttato la formula assurda del campionato che non porta alla retrocessione dell’ultima classificata in regular season, costruendo a stagione in corso la squadra che dovrà ottenere la permanenza in A1 nei playout. Rispetto alla gara di andata, persa all’ultimo tiro a Faenza, Battipaglia si presenterà con un nuovo allenatore, Mario Alberto Conti, la play francese Domenger, l’alapivot ucraina Yurkevichus e l’ex di turno Policari, in maglia faentina fino alla scorsa stagione, arrivata in settimana da Broni. Incerta è la presenza di Smorto, giunta dalle tedesche dell’Herner TC, che potrebbe debuttare soltanto nelle prossime settimane. "Con Battipaglia sarà una partita particolare – afferma coach Paolo Seletti –: oltre a dover vincere ad ogni costo, affronteremo una squadra che è un’incognita avendo cambiato molte giocatrici e non sappiamo che tipo di pallacanestro gioca, dato che il coach ha poca esperienza nella femminile. Mi aspetto una gara nervosa da interpretare nella maniera migliore e dovremo essere molto attenti nelle letture tattiche, perché ora il roster ha tante giocatrici pericolose. La play Domenger ha risolto i problemi in cabina di regia, Ferrari è un’ottima realizzatrice, mentre sotto canestro Yurkevichus è un buon difensore e Johnson è una delle migliori tiratrici del campionato. A loro si aggiunge Policari, che se è in giornata positiva può essere davvero pericolosa dalla lunga distanza".

L’E-Work arriva all’appuntamento nelle migliori condizioni fisiche e mentali. "Si respira un clima di grande fiducia nella squadra. Tutte finalmente stanno bene e stanno trovando la condizione dopo mesi in cui hanno lavorato per recuperare da problemi fisici. Ci stiamo allenando con grande impegno come si è visto anche a Venezia e sono molto fiducioso per il futuro: sono convinto che con questa voglia che stiamo mostrando possiamo fare ancora meglio nel finale di stagione".

Luca Del Favero