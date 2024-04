A1 donne: ore 20,3’ La V nera di Vincent ospita Campobasso alla Segafredo Arena

Ultima sfida di stagione regolare per la Virtus che alle 20,30 alla Segafredo Arena affronta Campobasso. Certa del terzo posto, la formazione di Pierre Vincent è ancora in corsa per migliorare la sua classifica, a -2 vista la vittoria nel recupero di mercoledì di Schio 68-90 con l’Oxigen al PalaTiziano di Roma, da Venezia che Schio. Il piazzamento finale di Cecilia Zandalasini e compagne dipende dall’esito delle sfide che vedranno Venezia affrontare Roma e Schio il fanalino di coda Battipaglia. Prima di tutto la V nera deve cercare di chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare in vista poi dei playoff provando a battere un osso molto duro com’è Campobasso, quarta forza della A1.

"Stiamo finendo bene il campionato, ci stiamo preparando per giocare le partite che contano e oggi vogliamo concludere facendo una buona partita contro Campobasso – sottolinea coach Pierre Vincent –. Le molisane sono una squadra atipica: difendono molto bene e sono aggressive anche in attacco. Hanno disputato un buon campionato. Contro di loro tutte le squadre hanno fatto fatica e dovremo essere attenti alle loro qualità, alcune giocatrici sono velocissime e difficili da controllare. In generale servirà l’apporto di tutte per vincere le partite importanti, ma arriviamo ai playoff con una squadra pronta". La sfida a Venezia e Schio è lanciata.

Direzione di gara affidata a Cappello, Berlangieri, Lanciotti.

Le altre gare: San Martino di Lupari-Sassari, Sanga Milano-Schio, Brixia-Geas Sesto San Giovanni, Reyer Venezia-Roma, Battipaglia-Ragusa. Riposa: Faenza.

La classifica: Venezia e Schio 40; Virtus Bologna 38; Campobasso 34; Geas Sesto San Giovanni 32; Ragusa 27; Roma e Sassari 20; San Martino di Lupari 18; Brixia 14; Faenza 8; Sanga Milano e Battipaglia 4.

Filippo Mazzoni