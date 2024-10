A1 Femminile. Brixia: trasferta insidiosa a Tortona. È divorzio con capitan Tassinari

La Brixia (palla a due alle 18) sarà impegnata domani nell’anticipo della quarta giornata della A1 femminile. La squadra di coach Zanardi, che ha già osservato il turno di riposo, è reduce dal convincente successo interno con Sassari e cerca conferme sul parquet del Derthona. Le biancazzurre dovranno mettere in campo lo stesso spirito che ha reso possibile la vittoria con la quotata formazione sarda nell’esordio casalingo stagionale. Un atteggiamento che può essere riassunto nella voglia di combattere e non mollare mai che, dopo un primo tempo difficile, ha aperto la strada verso il primo successo in Campionato. Nei giorni scorsi, la società ha comunicato ufficialmente di avere risolto anticipatamente in modo consensuale il contratto con Elisabetta Tassinari (nella foto), che all’inizio della stagione è partita con i gradi di capitano. Una decisione che rischia di privare la Brixia di un valido punto di riferimento, anche se le sue ormai ex compagne hanno già fatto vedere in occasione della gara vinta con le isolane il temperamento e le qualità che servono per poter raccogliere, strada facendo, le soddisfazioni desiderate dalla società bresciana, che vorrebbe lottare per un posto nei playoff.

Nel frattempo, ieri in Eurocup femminile, largo successo per la Geas in trasferta contro la squadra belga del Namur: 43-78 il risultato finale in favore delle lombarde. Luca Marinoni