A1 femminile. Brixia, vincere per sperare ancora

Oggi alle 18 la Brixia ospiterà Campobasso per quella che per la squadra di coach Zanardi è diventata una vera e propria finale da vincere a tutti i costi, sperando, magari, che l’Oxygen Roma inciampi a Faenza e giocarsi poi la possibilità di evitare i play out nello scontro diretto (a Roma domenica 14). E il 20 aprile, nell’ultima gara della regular season, la Brixia ospiterà il Geas. Insomma, la strada per la salvezza diretta è in salita