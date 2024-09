A1, prova di autorità. Vai E-Work, che bel debutto. Super Roumy

E-Work Faenza

66

RMB Brescia

54

E-WORK FAENZA: Franceschelli 3, Brzonova 10, Ciuffoli C., Milanovic ne, Turel 2, Reichert 19, Fantini ne, Fondren 5, Cappellotto ne, Jakpa, Roumy 27, Porcu ne. All.: Seletti

RMB BRESCIA: Tassinari, Tagliamento 17, Estebas Amas 16, Yurkevichus 4, Moreni ne, Louka 7, Zucchini ne, Bongiorno, Ivanova 6, Dell’Olio, Pinardi, Nikolic 1. All.: Cesaro

Arbitri: Tarascio – Praticò - Rodia

Note. Parziali: 18-15; 36-25; 52-45. Tiri da 2: Faenza: 21/47, Brescia: 14/32; tiri da tre: Faenza: 4/23, Brescia: 6/30; tiri liberi: Faenza 12/18:, Brescia: 8/12; Rimbalzi totali: Faenza: 36, Brescia: 39. Uscita per falli: Jakpa, Tassinari e Tagliamento

Strepitosa E-Work. Contro ogni pronostico le faentine battono Brescia vincendo per la prima volta un match di Opening Day e lo fanno in maniera stoica. Senza Porcu, Fantini, Cappellotto e Jackson (non andata neanche in panchina), si impongono grazie al gioco di squadra, trascinate da una Roumy da 27 punti. Seletti lancia in quintetto Jakpa come pivot, alla prima in maglia faentina e in campo 31’ soltanto perché uscita per cinque falli, insieme a Fondren, Roumy, Franceschelli e Reichert. Brescia, senza Johnson, inizia meglio (4-0), ma l’E-Work mostra subito di essere molto attenta affidandosi in attacco a Roumy che segna 10 punti nel 18-15 faentino di fine primo quarto. La RMB soffre l’aggressività delle avversarie che minuto dopo minuto macinano punti e arrivano all’intervallo sul 36-23.

La paura è che l’E-Work possa restare a corto di fiato ed energia vista la panchina corta e invece arriva l’allungo sul 50-32 al 26’ grazie a Reichert. Poi però ecco l’inevitabile momento di flessione dove Brescia piazza un break di 13-0. Il merito di Faenza è di non demoralizzarsi ed infatti riprende in mano l’inerzia con Bzonova tornando avanti in doppia cifra (56-45) ed è proprio la guardia ceca a segnare la tripla del 65-54 a 40’’ dalla fine che regala all’E-Work una meritatissima vittoria.

Luca del Favero