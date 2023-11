A2 basket femminile. Halley Thunder in campo: "C’è da partire subito bene nel match con l’Umbertide»

Settima giornata di andata dell’A2 femminile con la Halley Thunder che torna a calcare il parquet di casa (PalaChemiba di Cerreto d’Esi) per affrontare alle 18.30 l’Umbertide. Le squadre sono separate da 80 chilometri di strada e si sono già affrontate per quattro volte nelle precedenti due stagioni, con un bilancio di due successi a testa. In questo inizio di campionato la Halley Thunder (8 punti in classifica, 4 vittorie e 1 sconfitta) è partita un po’ meglio di Umbertide (4 punti, 2 vittorie e 3 sconfitte). Nell’ultimo turno la squadra umbra ha battuto Vigarano 61-47, Matelica non ha giocato per consentire alla propria atleta Iliyana Georgieva di rispondere alla convocazione della Nazionale bulgara. La Halley Thunder vuole riprendere senza indugio la marcia positiva che l’aveva caratterizzata prima della sosta (cioè quattro successi consecutivi). Matelica e Umbertide devono recuperare una partita, rispettivamente con Udine e con Vicenza. Coach Sorgentone da giovedì scorso ha di nuovo a disposizione in allenamento Georgieva dopo dieci giorni trascorsi con la Nazionale. "Affronteremo una squadra che si conosce a menadito avendo mantenuto un nucleo importante di giocatrici e lo stesso allenatore; una squadra che difende molto e duramente. La partita, quindi, ci propone diverse insidie, sarà nostro compito approcciarla nel modo giusto. Lo scorso weekend non abbiamo giocato e quindi in settimana ci siamo allenate con attenzione per rientrare subito in atmosfera campionato". Arbitrano l’incontro Gianmaria Bortolotto di Castello di Godego (Treviso) e Lorenzo Zanelli di Motta di Livenza (Treviso). La gara sarà trasmessa in diretta sul canale youtube Thunder Basket e in condivisione sulla pagina facebook del Club.

m. g.