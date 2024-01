A2 basket femminile. Matelica ko ad Ancona

72

MATELICA

58

BASKET GIRLS : Pierdicca 12, Baldetti, Francia 5, Pelizzari 10, Mataloni 22, Carloni, Yusuf 7, Marchionne, Malintoppi 4, Boric 12. All. Piccionne.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini, Stronati, Celani, Georgieva 10, Gramaccioni 18, Gonzalez, Zamparini, Poggio 15, Montelpare, Michelini, Offor, Sanchez. All. Sorgentone.

Arbitri: Barbieri di Roma e Faro di Tivoli.

Parziali: 17-27, 37-39 (20-12), 52-49 (15-10), 72-58 (20-9).

Il 2024 delle matelicesi si apre con una sconfitta nel derby marchigiano di A2. Il passo falso al termine del girone di andata fa scivolare la formazione di coach Sorgentone al quarto posto in classifica perché, pur vantando gli stessi punti dell’Ecodem Alpo Villafranca (22), patisce la sconfitta nello scontro diretto. Quindi, la Halley Thunder accede alle Final Eight di Coppa Italia come quarta e a marzo dovrà fare i conti con la prima classificata dell’altro girone. In questo momento è il Castelnuovo Scrivia dell’ex tecnico Orazio Cutugno, che ieri ha vinto la gara di campionato ed è salito a quota 24 punti. Oggi gioca l’altra leader del raggruppamento, il San Giovanni Valdarno, in casa della Cestistica Spezzina. Se le toscane dovessero tornare a casa con un successo, chiuderebbero in testa al giro di boa perché sono in vantaggio nello scontro diretto con il Castelnuovo. Pertanto sarebbero loro le avversarie della Halley in Coppa Italia. Bisognerà attendere questo verdetto. Per quanto riguarda la gara di Ancona, le ragazze di Sorgentone – prive di Gonzalez (infortunata), Kraujunaite (influenzata) e con la Georgieva non ancora al meglio della condizione – sono partite bene, ma poi hanno subito il ritmo e la maggior determinazione delle doriche, caricate al massimo dal ritrovato coach Piccionne. Evidentemente la pausa natalizia non è stata così propizia per le matelicesi.

