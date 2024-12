Basket serie b. La Rimadesio contro il fanalino. Fiorenzuola

Serie B Nazionale e Serie C nel menu pre-natalizio della pallacanestro. Non si ferma praticamente mai la Rimadesio che scende in campo oggi alle 20.30 al PalaFitLine contro Fiorenzuola, per poi bissare tra sette giorni, stesso posto, stessa ora contro Lumezzane. Ma il focus è fissato sulla sfida odierna contro l’ultima della classe e non sarà affatto una passeggiata visto che sono ridotte al minimo le speranze di recuperare il pivot Alberto Chiumenti (nella foto), fuori anche a San Vendemiano per un problema alla schiena. Alla sua assenza quasi certa va aggiunta quella di Daniel Perez che solo dopo le festività si rimetterà in pista per recuperare dall’infortunio al ginocchio. Insomma, ancora una Rimadesio in emergenza ma reduce da due vittorie che la rilanciano in chiave playoff.

In Serie C è la serata (palla a due alle 21) del derby di Varedo tra la Eco Peg e il Basket Seregno che giovedì ha ufficializzato l’innesto in squadra dell’esterno classe 1995 di scuola Aurora Alessandro Longoni. Galvi Lissone in casa al PalaFarè (18.30) per la sfida contro la Bocconi Milano che in classifica ha due punti in più. Stesso orario per la Fortitudo Busnago che ancora galvanizzata dal colpaccio contro la capolista Cermenate proverà a ripetersi, in casa, sulla Nuova Argentia Gorgonzola.

Ro.San.