Basket Serie B Interregionale. Mens Sana concentrata sulla temibile Etrusca S. Miniato. Prosek ha tanta fiducia: "Credo che possiamo vincere»

Ultimi quaranta minuti di un 2024 decisamente emozionante per la Note di Siena’ Mens Sana chiude il suo anno solare domani alle 18 in casa della temibilissima all’Etrusca Basket San Miniato, formazione della provincia di Pisa al momento in testa al girone insieme a Lucca che però ha inflitto una netta sconfitta a Menconi e compagni nell’ultimo turno. "La vittoria conto Spezia ha portato morale – ha detto ieri prima dell’allenamento Gianluca Prosek (nella foto) - ma ci dobbiamo concentrare in vista della prossima. San Miniato è una squadra forte che rispetto all’andata, quando ci mise in grossa difficoltà, è ulteriormente migliorata. Possiamo vincere ma servirà mettercela tutta e crederci fino alla fine".

Il bilancio della prima parte di stagione è comunque buono. "La stagione fino ad ora è stata molto positiva. Siamo in piena lotta per il sesto posto nonostante il momento difficile che abbiamo passato anche a causa degli infortuni. Adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare il vantaggio visto che abbiamo quattro partite sulle ultime sette in casa. Per noi giocare davanti alla nostra gente è sempre importante e ci da una spinta in più. Di sicuro avere il sostengo dei tifosi ed essere così apprezzati e riconosciuti è una cosa bella".

Il 2024 va in archivio. Speranze per il nuovo anno? "Difficile pensare già al 2025: pensiamo a finire bene il 2024 e poi ripartiamo bene in vista del rush finale. Credo fortemente nel sesto posto: è tutto aperto, ogni partita è difficile e le sorprese sono dietro l’angolo". Prosek sta dimostrando di essere un fattore anche in B Interregionale. "Mi sto adattando ad un campionato molto difficile ed ad avversari fisici e pericolosi. Giocare da quattro per me è un vantaggio perché i centri a questo livello sono più fisici e verticali ma cerco di dare il massimo in ogni ruolo" ha concluso il lungo italo ceco.

Dopo la sfida di domenica la squadra si godrà qualche giorno libero per poi tornare ad allenarsi in vista del primo impegno del 2025, domenica 5 gennaio contro Castelfiorentino al PalaEstra. La gara successiva sarà invece martedì 14 alle 20,30 a Lucca nel posticipo, dovuto alla disponibilità dell’impianto lucchese, della settimana di ritorno.

Guido De Leo