A2 basket femminile. Un’Halley Thunder su di giri a Roseto

Terza giornata di A2 femminile con la Halley Thunder Matelica impegnata oggi a Roseto degli Abruzzi contro l’Aran Cucine Panthers (PalaMaggetti, ore 18). Le squadre hanno disputato tra loro due amichevoli estive. Curiosità: si affrontano la seconda miglior difesa di questo inizio stagione (Roseto, 50 punti subiti di media) e il secondo miglior attacco (Matelica, 72 punti segnati di media). Sono due le "ex" di turno, una per parte: l’ala Sofia Aispurùa che ha vestito la maglia matelicese dal 2019 al 2022 e il centro Carolina Sanchez che nella seconda parte dello scorso campionato militava nel team abruzzese e da quest’anno è a Matelica. Tra le due squadre ci sono due precedenti in A2, quelli della passata stagione, con due vittorie di Matelica: di un punto (84-85) all’andata con canestro decisivo di Michelini, più nettamente (75-61) al ritorno. Le parole di Benedetta Gramaccioni (foto), playmaker della Halley Thunder: "La vittoria di sabato scorso con Trieste ci ha dato entusiasmo e anche nel corso della settimana ci siamo allenate bene. Ora affrontiamo Roseto che è una squadra completa in ogni reparto, basti pensare ai nomi di Obouh Fegue sotto canestro, Miccio e Botteghi tra le esterne, ma non solo: insomma, dovremo fare del nostro meglio per tenere testa alle avversarie. Abbiamo il secondo miglior attacco del girone? I numeri dicono questo, per il momento, e anche io penso che possa essere uno dei nostri punti di forza se continueremo a passarci bene e sempre meglio la palla. Abbiamo una squadra con molti punti nelle mani e l’obiettivo è coinvolgere sempre più giocatrici per non dare punti di riferimento alle squadre avversarie. Per me è la quarta stagione a Matelica, qui mi trovo bene, sia con le nuove compagne sia con il nuovo allenatore. Sono serena e gioco il mio basket". Arbitrano l’incontro Matteo Lilli di Ladispoli e Angelo Iaia di Brindisi. La gara è trasmessa in diretta sulla pagina facebook e sul canale youtube Panthers Roseto.

m. g.