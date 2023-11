A2 femminile, girone B: obiettivo allontanarsi dalla zona calda. Ancona va a Trieste per tornare alla vittoria

Dopo la nettissima battuta d’arresto interna (prima stagionale davanti al pubblico amico) della settimana scorsa contro il Bolzano, complice una situazione infortuni davvero molto difficile, il Basket Girls Ancona torna oggi in campo nel torneo di serie A2 femminile affrontando in trasferta il Futurosa Forna Basket Trieste. Si gioca alle 19 di questo pomeriggio al PalaRubini triestino, agli ordini di Biondi di Trento e Rizzi di Trissino (Vicenza). Si tratta della sesta giornata del girone B di serie A2 e le doriche di coach Paolasini vi arrivano con 4 punti in classifica, frutto di due vittorie interne ma ancora senza viaggi vittoriosi: non sta meglio però Trieste, che dopo aver vinto agevolmente alla prima di campionato, proprio in casa (65-28 contro il Vigarano) ha sempre perso nelle successive quattro partite, cedendo di misura sul parquet del Matelica (76-71), poi nettamente in casa contro Udine (64-83), a Bolzano (82-73) e di nuovo in casa, contro il Roseto (64-69), la settimana scorsa. Nel match di sette giorni fa Trieste ebbe 15 punti da Rosset, 12 da Sammartini e 10 rimbalzi da Miccoli, che con le due compagne, Visentin e Camporeale compone il quintetto di partenza guidato da coach Andrea Mura. Insomma, si tratta di un avversario sulla carta abbordabile per il Basket Girls, che necessita di due punti per allontanare le zone calde della classifica, contando anche su un contributo da parte di Yusuf e Bona, assenti contro il Bolzano ma che si spera di recuperare per almeno qualche minuto. Oltre a Trieste-Ancona oggi si gioca pure Bolzano-Treviso, mentre, in un turno più che mai spezzettato, domani sono in programma Roseto-Alpo e Umbertide-Vigarano. Rinviata Ponzano-Vicenza, posticipate invece al 29 novembre Rovigo-Abano Terme e al 6 dicembre Udine-Matelica.

Andrea Pongetti