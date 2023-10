A2 femminile. Halley Matelica, che blitz a Roseto

82

MATELICA

84

PANTHERS : Aispurua 8, Resemini, Bottegi 12, Sorrentino 16, Obouh Fegue 10, Cecili 6, Miccio 28, Lemma, Bardarè, Mattera 2, Polimene, Ugiagbe. All. Padovano.

HALLEY MATELICA: Kraujunaite 14, Cabrini, Stronati, Celani, Georgieva 3, Gramaccioni 14, Gonzalez 25, Zamparini, Poggio 10, Montelpare, Offor 2, Sanchez 16. Sorgentone.

Arbitri: Grieco e Iaia di Matera.

Parziali: 19-17, 21-16, 18-24, 24-27.

Vittoria sul filo di lana per la Halley Thunder, che vale "doppio" per classifica e morale. La squadra di coach Sorgentone non ha mai mollato. Ultima rimessa e Gonzalez non sbaglia. Che partita.

m. g.