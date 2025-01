A2 femminile. La Feba si rinforza. E domani arriva l’Umbertide

L’arrivo del centro Enrica Pepe, classe 2004, rinforza l’organico della Bagalier Feba. La giocatrice arriva dal Vigarano dove ha giocato assieme a Veronica Perini e Giorgia Bocola che ora ritrova a Civitanova. Si tratta di un’arma in più per la formazione di coach Donatella Melappioni che in tal modo avrà più soluzioni in partita e potrà effettuare allenamenti ancora più competitivi. Alle 18 di domani la Bagalier Feba è attesa dal match contro Umbertide, le umbre hanno 4 punti in più delle civitanovesi che difficilmente potranno contare sull’apporto della Panufnik. Servirà una gara accorta in cui saranno i dettagli a fare la differenza. Le statistiche tra le squadre sono abbastanza simili, le umbre sono migliori a rimbalzo offensivo. In settimana la Feba ha curato diversi aspetti per farsi trovare pronta per una sfida importante contro una formazione molto alta e che dispone di brave tiratrici.